2020/12/26 | 12:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت امرأة قريبها البالغ عشر سنوات طعنا وأصابت قريبتها ذات السنوات الأربع بجروح خطرة ليلة الميلاد في إحدى ضواحي باريس.

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