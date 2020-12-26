2020/12/26 | 12:23 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت عدة مصادر عن بيع مزرعة مايكل جاكسون “نيفرلاند” مقابل ربع المبلغ المرصود لها، حيث تم شراؤها من قبل الملياردير رون بيركل بسعر ٢٢ مليون دولارا ، وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير مفصل نشرت فيه سجلات وأقوال ثلاثة أشخاص على علم بالتفاصيل .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مزرعة مايكل جاكسون الشهيرة تباع بسعر أقل من ثمنها 7 SKY TV.

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