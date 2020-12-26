الأمم المتحدة ترحب بعملية تبادل الأسرى بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق

2020/12/26 | 12:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بعملية تبادل 48 أسيرا بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة المجلس الرئاسي.وقالت البعثة عبر تغريدة لها على موقعها الرسمي “تويتر”، إنها “ترحب بالنجاح الكبير الذي تحقق اليوم والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي تمت بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء”، وفقا لما نقلته وكالة “وال” الليبية.وأضافت بأنها “تحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بينهما في 23 أكتوبر/تشرين الأول بجنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق”.من جهته، قال المنسق […]

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