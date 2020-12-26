مانشستر وليستر.. لقاء ناري في البريميرليج اليوم

2020/12/26 | 12:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..يستضيف ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم السبت، على ملعب “كينغ باور”، في افتتاح منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، في لقاء هام للفريقين، في إطار منافستهما على لقب المسابقة هذا الموسم.

يدخل ليستر سيتي لقاء اليوم، محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فريق ليفربول المتصدر، في يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام فريق بيرنلي من الجولة الأولى.

ويسعى يونايتد بقيادة مديره الفني أولي جونار سولشار إلى مواصلة الانتصارات في مواجهة اليوم، بعد أن حقق الفوز في 6 من آخر 7 مباريات، بالإضافة إلى الفوز في آخر مباراتين، وهو ما أعاده بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب، وخاصة أن لديه مباراة مؤجلة، وذلك من أجل ارضاء الجماهير عقب الفشل في التأهل إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

من جهته يسعى ليستر سيتي بقيادة مدربه براندن رودجرز إلى مواصلة العروض القوية والمنافسة على لقب “البريميرليغ”، بعد أن ألحق الخسارة بمضيفه توتنهام هوتسبير في الجولة السابقة 0-2 على ملعبه، ليلحق بـ”السبيرز” الخسارة الثانية توالياً بعد الهزيمة من ليفربول.

وكان مانشستر تأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بالفوز على إيفرتون 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جوديسون بارك” ضمن مواجهات الدور ربع النهائي.



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