اقليم كوردستان..شفاء 68454 حالة اصابة بفايروس كورونا

2020/12/26 | 12:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 102581 حالة اصابة، 36125 في اربيل و29643 في السليمانية، و33715 في دهوك و3098 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 68454 حالة، 24304 في اربيل و20202 في السليمانية و21014 في دهوك و2934 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3363 حالة، 903 منها في اربيل و1645 في السليمانية و672 في دهوك، و142 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 30765 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 10918 في اربيل و7796 في السليمانية و12029 في دهوك و22 في حلبجة.

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