الصراع في إثيوبيا وتداعياته الداخلية والإقليمية والإفريقية - حمدى عبد العزيز

2020/12/26 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمدى_عبد_العزيز الصراع الدخلي في إثيوبيا وتداعياتهبالنسبة لإثيوبيا ومحيطها الإقليمي والأفريقي------------------------------------------------باندلاع القتال بين الدولة الإثيوبية المركزية وبين إقليم التيجراي تصاعدت أحداث الصراع الداخلي في اثيوبيا علي نحو بات يهدد باندلاع حرب أهلية لانعلم المدي أو المساحة التي ستبلغها أو الحدود الذي يمكن أن تتوقف عندها ..لذا سنحاول هنا إجراء قدر مستطا ......





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