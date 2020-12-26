الأوروبيون يعيدون بيع هداياهم الخاصة عبر الإنترنت

2020/12/26 | 12:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد أن غيرت جائحة فيروس كورونا وجه العالم، كان من الطبيعى أن يمتد هذا التغيير إلى طبيعة الهدايا المتبادلة بين الناس على اختلاف علاقتهم.

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