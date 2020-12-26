2020/12/26 | 12:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن قائد عمليات الانبار اللواء اللركن ناصر الغنام، اليوم السبت، افتتاح سيطرة جديدة للدخول إلى المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغنام يعلن افتتاح سيطرة جديدة للدخول الى الانبار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغنام يعلن افتتاح سيطرة جديدة للدخول الى الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).