تقرير للمعارضة: الحرس الثوري يحصل على أرباح ضخمة من المتاجرة بالعملة الصعبة

2020/12/26 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير أعدته قناة إيرانية تابع للمعارضة، عن معلومات خطيرة تتعلق بقيام الحرس الثوري بالحصول على أرباح ضخمة عبر المتاجرة بالعملة الصعبة بطرق غير مشروعة.

التقرير الذي أعدته قناة إيران انترناشيونال أكد ان فيلق القدس في الحرس الثوري يحصل على ملايين الدولارات التي يطرحها البنك المركزي الإيراني للمستوردين لتسهيل عمليات الاستيراد، ويقوم لاحقا ببيعها في السوق السوداء بستة أضعاف السعر، مبينا ان الحرس الثوري يلجأ الى البورصات والمكاتب غير القانونية التابعة له وبمساعدة البنك المركزي للحصول على تلك المبالغ، وانفاقها على الفصائل والمجاميع المسلحة غير الشرعية في المنطقة.

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