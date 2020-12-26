الزراعة: تلقينا عدة عروض من الدول لشراء منتجاتنا

2020/12/26 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن سعيها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي من خلال الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالمنتجات المحلية، فيما اشار الى ان الوزارة تلقت عدة عروض من الدول لشراء المنتجات العراقية.وقال الناطق الإعلامي للوزارة، حميد النايف، فيتصريح صحفي، إن “القطاع الزراعي اليوم في نمو متصاعد من خلال الدعم الحكومي والبرلماني من خلال اللجنة الزراعية البرلمانية، من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي والمهم”.وبين أن “الحكومة وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية وضعت خططاً إصلاحية من أجل ترشيد الاستهلاك”، مشيراً إلى أن “هذه الإصلاحات باتت واقعاً ،والوزارة تتعامل معها بشكل إيجابي من أجل النهوض بالواقع الزراعي الذي […]

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