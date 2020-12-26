الدولار يتراجع أمام الشيكل لأدنى مستوى لأول مرة منذ 24 عاماً

2020/12/26 | 12:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يستمر سعر صرف الدولار الأمريكي في تراجعه إلى مستويات تاريخية أمام الشيكل الإسرائيلي، حيث وصل اليوم السبت إلى أدنى مستوى منذ 24 عاما.وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت 3.21 شيكل، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر عام 1996.ومن أسباب هذا التراجع، هو صعود الشيكل أمام الدولار بفعل قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة المتعلقة بالعودة إلى الإغلاق الأسبوع المقبل لمكافحة جائحة كورونا.ويتوقع محللون وخبراء إسرائيليون أن صرف الدولار قد يصل إلى 3.10 شيكل خلال العام القادم إذا ما استمرت السيناريوهات الحالية خاصة الجيوسياسية.



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