استئناف تدفق المسافرين في منفذ “باشماق” الحدودي بين كردستان وايران

2020/12/26 | 12:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مدير عام جمارك منفذ باشماق في مدينة مريوان الحدودية (غرب البلاد) فريد حق بناه، السبت، عن استئناف عبور المسافرين من اقليم كردستان العراق عبر هذا المنفذ الحدودي الى إيران اعتبارا من اليوم السبت ووفقا للبروتوكولات الصحية.وأشار فريد حق بناه إلى التعليمات الخاصة بإغلاق المعابر الحدودية في إقليم كردستان العراق مع إيران، موضحا أن دخول المسافرين من كلا الجانبين، منع قبل يومين من أجل السيطرة على فيروس كورونا المتحور الجديد.وأضاف أن وزارة الداخلية لإقليم كردستان العراق، سمحت اليوم بفتح منفذ باشماق الحدودي أمام عبور المسافرين الى إيران اعتبارا من اليوم السبت وفقا للبروتوكولات الصحية السابقة.ويعتبر منفذ باشماق الحدودي في محافظة كردستان الايرانية من اهم المنافذ الحدودية البرية الرسمية لايران مع اقليم كردستان العراق وهذه الجمارك تنشط في مجال العبور والتصدير وشؤون المسافرين.



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