القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في بغداد وذي قار

2020/12/26 | 12:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وكالة الاستخبارات، السبت، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة بعمليتين منفصلتين في محافظتي بغداد وذي قاروقالت الوكالة في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة من المتاجرين بالمواد المخدرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع المواد المخدرة، حيث تم إلقاء القبض على اثنين منهما بعد نصب كمين محكم لهما في سيطرة سيد دخيل ضمن محافظة ذي قار بحوزتهما (١٠٠٠٠) حبة مخدرة، و (٤٥٥) غراما من مادة الكرستال”.وأضاف البيان أنه “تم القبض على المتهم الثالث بعد مداهمة منزله في منطقة العبيدي ببغداد وضبط بحوزته (٦٠٠) حبة مخدرة، ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي، وقد تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإيداع المتهمين التوقيف بعد تدوين أقوالهم بالاعتراف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.



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