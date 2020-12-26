إحباط محاولة نقل شحنة ضخمة من المخدرات إلى بغداد عبر ’عنصرين في الجيش’

2020/12/26 | 12:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت قيادة شرطة ذي قار، اليوم السبت، اعتقال متاجرين اثنين بالمخدرات بحوزتهم كمية كبيرة من أقراص الكبتاغون ومادة الكريستال المخدرة.

وقال مدير قسم الإعلام بالقيادة العميد فؤاد الفهد لـ"ناس"، (26 كانون الأول 2020)، إن "شرطة ذي قار وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في ذي قار، وبعملية نوعية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (ص.ع.ح) من مواليد 1978 ويسكن محافظة واسط قضاء النعمانية، والمتهم (م.ك.ع) من مواليد 1986 ويسكن محافظة البصرة قضاء المدينة، ويستقلان سيارة نوع BMW".

وأضاف الفهد، إن "الفريق الأمني ضبط بحوزة المتهمين 10 آلاف قرص مخدر نوع كبتاغون، بالإضافة إلى 430 غرام من مادة الكريستال المخدرة موضوعة في أربعة أكياس متفرقة".

وتابع، أن "المتهمين ينتسبان للأجهزة الأمنية في الجيش العراقي في العاصمة بغداد، الأمر الذي سهّل عليهما عبور السيطرات بهوياتهم الأمنية، وقد كانا يرومان توصيل المخدرات إلى العاصمة".

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