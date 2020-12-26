2020/12/26 | 12:54 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت، افتتاح مركز غسل الكلى، ومركز العناية المركزة للاطفال في بغداد.



وقال مصدر بإعلام الوزارة في حديث لـ /سفن سكاي/، ان “وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، افتتح اليوم مركزا لغسل الكلى، وآخر للعناية المركز للاطفال، في مستشفى الطفل المركزي في منطقة الاسكان، غربي العاصمة بغداد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح مركز لغسل الكلى وآخر للعناية المركزة بالاطفال في بغداد 7 SKY TV.

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