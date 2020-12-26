العراق يلتقى عروضا دولية لشراء منتجاته الزراعية

2020/12/26 | 12:55 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الزراعة، السبت، عن تلقيها عروضا من دول عدة لشراء المنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرة إلى تصدير أكثر من (150) ألف طن من التمور إلى الخارج.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة لديها خطة لتصدير الفائض، وهذا ما تحقق من خلال تصدير الفائض من محصول الطماطم، حيث تلقينا عدة عروض من شركات القطاع الخاص لتصدير هذا المحصول إلى عدة بلدان عربية، وبالخصوص المملكة العربية السعودية التي تم تصدير أكثر من (4500) طن لعدة محاصيل زراعية لها ،من بينها الطماطم والخيار والباذنجان والفلفل والبصل والليمون”.وأضاف النايف، أن “الوزارة تلقت عروضاً أخرى من دول عدة لشراء منتجاتنا الزراعية لما تمتاز به من جودة عالية ،وتلقينا عروضاً من خلال شركات سيتم الكشف عنها بعد أن تحصل على الموافقات الرسمية”.ونوه إلى أن “الوزارة متفائلة في ما يخص واقع القطاع الزراعي الآن، حيث تمكنت الوزارة من تصدير أكثر من (150) ألف طن من التمور إلى الخارج وتصدير الشعير إلى إيران ،وتمكنا من خلاله تسديد مبالغ كبيرة من الديون كانت بذمة العراق”، لافتاً إلى أن “الوزارة تسعى إلى زراعة محاصيل جديدة ،ولكن ما يعيق خطط الوزارة هي الخطط الإروائية للمياه”.وتابع: “عندما يتوفر لدينا خزين ستراتيجي للمياه نتمكن من زراعة مختلف المحاصيل الزراعية وبكميات كبيرة”، مؤكداً أن “الخطط الزراعية محكومة بالخطة الزراعية ،ولا يمكن أن نقوم بزراعة دونم واحد من دون موافقة وزارة الموارد المائية”.



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