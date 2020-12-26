ديالى تعلن انخفاض تدفق المحاصيل الزراعية ” المستوردة” بنسبة 50%

2020/12/26 | 12:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..اعلن رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، السبت، عن انخفاض تدفق المحاصيل الزراعية المستوردة بنسبة 50%.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تدفق المحاصيل الزراعية المستوردة الى اسواق ديالى انخفض خلال الاسبوعين الماضيين بنسبة 50% نتيجة اسباب متعددة منها الاجراءات الامنية على الطريق البرية مع كردستان بالاضافة الى نجاح المزارعين في تعزيز الاسواق بكميات كبيرة من الانتاج المحلي لمختلف المحاصيل وسط استقرار نسبي للاسعار”.واضاف التميمي،انه” كلما خفض تدفق المحاصيل المستوردة الى اسواق ديالى ساهمت بشكل كبير في احياء الزراعة ودفع المزارعين الى زيادة مساحات الاراضي لسد احتياجات الاسواق من المحاصيل الزراعية الرئيسية ناهيك عن توفير فرص عمل للعاطلين خاصة وان الزراعة تمتص الجزء الاكبر من الايادي العاملة”.واشار التميمي الى انه “رغم الانتكاسات المتكررة في قطاع الزراعة الا ان معدلات الانتاج ايجابية حتى الان رغم افتقار المزارعين للدعم الحكومي في اغلب المجالات خاصة الاسمدة والبذور والوقود”.وتعد ديالى من المحافظات الزراعية التي تشتهر بزراعة الكثير من المحاصيل الزراعية المهمة بالاضافة الى الفواكه.



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