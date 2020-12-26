2020/12/26 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة وعبر اكاديمية الوارث لتنمية

الموارد البشرية والدراسات

الاستراتيجية وبالتعاون مع جامعة وارث

الانبياء (عليه السلام) التابعة لقسم

التعليم العالي استكمال التحض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برعاية العتبة الحسينية.. مؤتمر علمي يناقش امكانية تحويل اقتصاد العراق من ريعي الى متعدد الموارد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برعاية العتبة الحسينية.. مؤتمر علمي يناقش امكانية تحويل اقتصاد العراق من ريعي الى متعدد الموارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).