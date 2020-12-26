2020/12/26 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد،

السبت، عن إلقاء القبض على متهمين

بتداول "العملة المزيفة" في العاصمة

بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، ان "مفارز مديرية

إجرام بغداد التاب

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