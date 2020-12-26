فيلق القدس: صفعتان في انتظار أمريكا

2020/12/26 | 13:02 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني العميد "محمد حجازي"، السبت، ان "الانتقام الشديد سيظل قائما، لكن زمان وطريقة الانتقام يعتمدان على الظروف".

وقال حجازي في تصريح صحفي، اليوم (26 كانون الاول 2020)، ان "كلمة قائد الثورة علي خامنئي خلال استقبال عائلة الشهيد سليماني عن الانتقام الشديد كافية".

واضاف، ان "خامنئي تحدث توجيه ضربتين للاستكبار حتى الآن، إحداها كانت في مراسم التشييع والثانية في الضربة الصاروخية على قاعدة عين الأسد".

واوضح، انه "منذ الحرب العالمية الثانية لم تستهدف أي حكومة مقارا للأمريكيين رسميا، وإيران الإسلامية نفذت هذه الضربة العسكرية ولم تفعل أميركا شيئا مقابل هذه الضربة".

وتابع، ان "هناك صفعتان أخريان، أولهما هزيمة البرمجية الأمريكية في المنطقة، وهو ما يحدث الآن، دول المنطقة لا تتحرك في اتجاه الإرادة الأمريكية، مما يعني هزيمة البرمجية الأمريكية وهزيمة فرض الإرادة التي يقومون بها دون دفع أي ثمن".

واشار الى ان، "الصفعة الأخيرة هي طرد الأميركان من المنطقة، وهو ما سيحدث، بالطبع هذه مجرد صفعات، وسيبقى الانتقام الشديد قائما، أي أن الانتقام يجب أن يؤخذ من أولئك الذين أمروا ونفذوا، لكن الزمان وطريقة الانتقام يعتمدان على الظروف".

ا.ح

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