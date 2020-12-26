2020/12/26 | 13:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم مخفي

السبت 26 ديسمبر 2020 | 12:53 مساءً

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افتتاح سيطرة جديدة للدخول الى الانبار

أعلن قائد عمليات الانبار اللواء اللركن ناصر الغنام، اليوم السبت، افتتاح سيطرة جديدة للدخول إلى المحافظة.

وقال الغنام في بيان تلقته"عين العراق نيوز"، إنه "لتذليل كل العقبات وتسهيل حركة ابناء المحافظة وكل من يرغب بزيارة الانبار ودعما لحركة الاعمار التي تشهدها المحافظة وللفلاحين في ناحية الخيرات والكرمة اصدرنا اوامرنا بفتح سيطرة ٣٠ ذراع دجلة امام حركة العجلات كافة ولجميع البضائع ولكل الراغبين بدخول الانبار".

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