2020/12/26 | 13:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية القاء القبض على إرهابيتين تقومان بتوزيع ما يسمى الكفالات إلى وائل عصابات داعش الإرهابية في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان لها يوم السبت، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على إرهابيتين اثنتين مطلوبتين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، وذلك لقيامهما بتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائل عصابات داعش المقتولين داخل محافظة كركوك".

وأشار البيان إلى أنه "تم تدوين أقوالهما بالاعتراف وإيداعهما التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

PUKmedia / وكالات

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على إرهابيتين في كركوك) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على إرهابيتين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).