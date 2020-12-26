PUKmedia ينشر خطوات تشريع الموازنة في مجلس النواب

2020/12/26 | 13:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، عن خطوات تشريع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 في مجلس النواب.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية في البداية سيصل الى رئاسة مجلس النواب ومن ثم ستتم الدعوة الى جلسة لمجلس النواب لطرح الموازنة.

واضاف: بعد ذلك سيتم تسليم مشروع قانون الموازنة الى اللجنة المالية لمناقشته، مشيرا الى ان اللجنة لديها صلاحية تخفيض الارقام والمناقلة في الموازنة.

واوضح: ان اللجنة المالية تحتاج الى وقت لمناقشة التخفيضات والمناقلات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لذا اعتقد بان تلك الاجتماعات والمناقشات ستستمر لمدة من 20 يوم الى 30 يوماً.

وقال: بعد ذلك ستقوم اللجنة المالية برفع مشروع قانون الموازنة وتقريرها الخاص الى مجلس النواب الذين سيقوم بدوره بالتصويت عليها.

PUKmedia خاص

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