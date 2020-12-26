إجرام بغداد: القبض على متهمين بتداول العملة المزيفة

2020/12/26 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، إلقاء القبض على متهمين بتداول العملة المزيفة في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ان مفارز مكتب الكرادة ألقت القبض على متهم بسرقة مبلغ خمسة وسبعون مليون دينار من داخل إحدى الدور السكنية في منطقة الزعفرانية، فيما تمكنت مفارز مكتب القدس من القبض على متهمين اثنين بكمين محكم وبالجرم المشهود، وهم يتداولون العملة المزيفة فئة عشرة الآف دينار وخمسة الآف دينار.

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