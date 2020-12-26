كردستان تفتح الباب أمام عبور المسافرين في أحد منافذها مع إيران

2020/12/26 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام جمارك منفذ باشماق في مدينة مريوان الحدودية الإيرانية، فريد حق بناه، استئناف عبور المسافرين عبر اقليم كردستان العراق من خلال المنفذ الحدودي إلى إيران اعتبارا من اليوم السبت ووفقا للبروتوكولات الصحية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن حق بناه قوله، إن "دخول المسافرين من كلا الجانبين، مُنع قبل يومين من أجل السيطرة على فيروس كورونا المتحور الجديد".

وأضاف، أن "وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، سمحت اليوم بفتح منفذ باشماق الحدودي أمام عبور المسافرين الى إيران اعتبارا من اليوم السبت وفقا للبروتوكولات الصحية السابقة".

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق، إغلاق الحدود والمنافذ البرية أمام المسافرين باستثناء بعض الحالات الطارئة، بعد تفشي فايروس كورونا المتحور، وخوفاً من دخوله إلى البلاد.

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