مخاوف على ’’مستقبل الدولة’’.. قيادي بائتلاف العبادي يعلّق على أحداث ليلة أمس

2020/12/26 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علّق القيادي بائتلاف النصر، عقيل الرديني، السبت (26 كانون الأول 2020)، على أحداث ليلة أمس في بغداد، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف على مستقبل الدولة.

وقال الرديني، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الدولة بشكل عام مبتلعة من قبل الاحزاب وما يحدث بين فترة واخرى يدل على هذا المنطق وهذا مادفع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي الى الدعوة الى انتخابات مبكرة من اجل اعادة الخارطة السياسية وفق رؤية وطنية جديدة بعيدة عن الحزبية والطائفية".

وأضاف، ان "احداث بغداد يوم امس وما جرى قبلها سوف تتكرر في المستقبل في حال عدم الذهاب الى النهج المعتدل في الحكم وتغليب منطق الدولة والحكومة على المنطق الحزبي".

وأوضح الرديني، ان "هناك تخوفاً كبيراً على مستقبل الدولة بشكل عام، اذا كان كل اجراء تقوم به الدولة يكون الوضع مثل ماحدث مساء يوم امس في بغداد والذي يضعف من قيمتها وهيبتها".

وأشار إلى أنه "في حال وجود خطأ ما في أجهزة الدولة في فقرة الاعتقال، كان يفترض على من ينادي بالدولة ان يذهب الى المؤسسات القانونية والقضائية من اجل احقاق الحق وليس من خلال العسكرة من اجل الضغط".

وأكد القيادي بائتلاف العبادي، أن "ماحصل من اجراءات تعد غير صحيحة وغير ملائمة ونحن مقبلون على انتخابات مبكرة وربما تحصل مثل هذه الحالات".

ويوم أمس، شهدت العاصمة بغداد، انتشاراً كثيفاً لعناصر إحدى الفصائل العراقية، احتجاجاً على اعتقال أحد مطلقي الصواريخ تجاه السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.

بعد ذلك، غرّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عبر منصته في "تويتر"، قائلاً: "أمن العراق أمانة في أعناقنا، ولن نخضع لمغامرات أو اجتهادات، فلقد عملنا بصمت وهدوء على إعادة ثقة الشعب والأجهزة الأمنية والجيش بالدولة بعد أن اهتزت بفعل مغامرات الخارجين على القانون".

واضاف: "طالبنا بالتهدئة لمنع زج بلادنا في مغامرة عبثية اخرى، ولكننا مستعدون للمواجهة الحاسمة إذا اقتضى الأمر".

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