خبير قانوني : إطلاق سراح ٤ محكومين من شركة بلاك ووتر قتلوا ١٤ عراقيا يخالف الاتفاقية الثنائية بين العراق وأمريكا لعام ٢٠٠٨

2020/12/26 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الخبير القانوني علي التميمي ان إطلاق سراح ٤ محكومين من شركة بلاك ووتر الذين قتلوا ١٤ عراقيا من قبل الرئيس ترامب في الأشهر الأخيرة لولايته يخالف الاتفاقية الثنائية بين البلدين العراق وأمريكا ٢٠٠٨ في المادة ٢٧ ، كما يخالف المواد ٣ و٥ والتي توجب حماية المدنيين أثناء الحرب .وقال في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه : أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أدانت هذا القرار الذي استهان بكرامة الضحايا وخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية المدنيين أثناء الحرب.واوضح انه يمكن للعراق الاعتراض والطعن في الأمم المتحدة مع وجود نسخ من هذه الاتفاقيات وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة ، كما يحق للعراق الطلب من الرئيس القادم بايدن إعادة النظر في القرار حيث ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم".واشار الى انه يمكن للعراق الطلب من مجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية ، اي ملف بلاك ووتر "./انتهى9

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