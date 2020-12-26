2020/12/26 | 13:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ القت وكالة الاستخبارات بعمليتين منفصلتين القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في بغداد وذي قار.وذكر بيان للاستخبارات تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " ان مفارز وكالة الاستخبارات القت القبض على ثلاثة متهمين يتاجرون ببيع المواد المخدرة، حيث تم إلقاء القبض على اثنين منهما بعد نصب كمين محكم لهما في سيطرة سيد دخيل ضمن محافظة ذي قار بحوزتهما (١٠٠٠٠) حبة مخدرة، و (٤٥٥) غراما من مادة الكرستال، فيما تم القبض على المتهم الثالث بعد مداهمة منزله في منطقة العبيدي ببغداد وضبط بحوزته (٦٠٠) حبة مخدرة، ومواد مختلفة تستخدم للتعاطي، وقد تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإيداع المتهمين التوقيف بعد تدوين أقوالهم بالاعتراف لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم./انتهى9

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