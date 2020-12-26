هل ستغلق السفارة الامريكية في بغداد نهائيا لهذا السبب؟

2020/12/26 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس الوضع الصحي وجائحة فيروس كورونا او الوضع الاقتصادي هو ما يشغل العراقيين حاليا فالوضع الامني هو الشاغل الاكبر....

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