الاستخبارات العراقية تحبط إطلاق صواريخ في صلاح الدين

2020/12/26 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت الاستخبارات العسكرية العراقية عملية إطلاق صواريخ، اليوم السبت، كانت تستهدف مناطق سكنية في محافظة صلاح الدين....

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