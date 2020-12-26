بالفيديو : الكاظمي يتشرف بزيارة الكاظمية ليلا

2020/12/26 | 13:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة مدينة الكاظمية المقدسة التي يقع فيهما مرقدي الامامين الجوادين عليهما السلام....

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