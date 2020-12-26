2020/12/26 | 13:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت كوريا الجنوبية ثاني أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا، مع تفاقم تفشي المرض بسجن ودور لرعاية المسنين وكنائس، ما دفع السلطات لمناشدة المواطنين بإلغاء كل التجمعات الاحتفالية.وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1132 إصابة جديدة بالفيروس أمس الجمعة، وهي حصيلة لا تبعد كثيرا عن العدد القياسي المسجل قبل يوم واحد وهو 1241 حالة.بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 1104 إصابات محلية و28 إصابة وافدة من الخارج.وتراوح عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا ما بين 800 و1300 إصابة في الأسبوع الأخير.في حين ظل عدد الإصابات اليومية يتجاوز حاجز الـ100 إصابة لـ48 يومًا على التوالي منذ 8 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).