الخدمات الطبية مجاناً للعوائل المتعففة.. العتبة الحسينية تعلن قرب افتتاح مركز متطور لغسيل الكلى

2020/12/26 | 13:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء: الفرات نيوز} بتوجيه مباشر من قبل ممثل المرجعية الدينية العليا، والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي سيتم في الأيام القليلة المقبلة افتتاح مركز الشفاء الأول من نوعه والخاص بعمليات غسيل الكلى في منطقة باب قبلة مرقد الإمام الحسين (عليه السلام).

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