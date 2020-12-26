العتبة الحسينية تعلن عن قرب افتتاح مستشفى الشفاء في الرمادي

2020/12/26 | 13:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الانبار: الفرات نيوز} أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن مواصلة الاعمال بمشروع مستشفى الشفاء في مدينة الرمادي الذي تنفذه العتبة الحسينية لدعم جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة (كورونا) في محافظة الانبار.

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