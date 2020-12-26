وزير الصحة يتحدث عن لقاح فايزر ويكشف تفاصيل جديدة

2020/12/26 | 13:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد وزير الصحة حسن التميمي، السبت، أن العراق سيحصل على لقاح فايزر قريباً، مشيراً إلى أن عقد استيراد لقاح فايزر يتضمن تجهيز المستلزمات الخاصة به.

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