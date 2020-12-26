روحاني: لا يمكن الثقة بأمريكا في أي شيء

2020/12/26 | 13:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن بلاده تسعى لحظة بلحظة لإفشال أثر العقوبات الأمريكية، وإنها تعمل لإدخال الأموال إليها وتصدير سلعها، وتحارب من أجل ذلك.وقال روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: “نحن نسعى لحظة بلحظة لإفشال أثر العقوبات الأمريكية بناء على توصيات المرشد، في كل لحظة ندخل المال إلى الداخل ونصدر السلع، نحن نحارب لأجل ذلك..الولايات المتحدة تضع العراقيل في طريقنا لشراء اللقاح والأدوية والمواد الغذائية، الخباثة والرذيلة الأمريكية لا تفارقا مساعينا لشراء أي سلعة من الخارج”.وتابع روحاني: “لقد هيأنا المال من مصرف ما لشراء لقاح كورونا، لكنه (المصرف) أبلغنا بضرورة الحصول على موافقة مكتب […]

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