2020/12/26 | 13:20 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعمل نجوم منتخب العراق على الاحتراف الخارجي (Getty)

ينتظر ثلاثة لاعبين في صفوف منتخب العراق لكرة القدم، الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستنطلق في بداية شهر كانون الثاني المقبل، لتحديد مستقبلهم الاحترافي في خوض تجربة جديدة مع الأندية التي سيلعبون لها.

وتتجه الأنظار إلى نجوم منتخب العراق لكرة القدم، الذين ينتظرون حسم مستقبلهم في الأيام المقبلة، بعد مغادرة أنديتهم والبحث عن تجربة أفضل، وعلى رأسهم بشار رسن، الذي يتوقع أن يرحل إلى نادي قطر في "الميركاتو" الشتوي.

وخاض بشار رسن 3 مواسم ونصف ناجحة مع نادي بيرسيبوليس الإيراني، وحصد معه العديد من الألقاب المحلية، فيما أسهم بوصولهم إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في عامي 2018، و2020، لكن الحظ لم يحالفه بالتتويج باللقب القاري مع فريقه السابق.

ورغم عدم إعلان اللاعب بشار رسن لوجهته المقبلة، إلا أن جميع الأخبار تشير إلى اتفاق مسبق بين إدارة النادي القطري والنجم العراقي، من أجل الدفاع عن ألوانه خلال الفترة المقبلة بعقد يمتد إلى عامين ونصف عام.

على صعيد متصل، دخلت أندية خليجية في سباق التفاوض مع النجم همام طارق، للظفر بخدماته خلال الفترة المقبلة، بعدما فسخ عقده رسمياً مع فريق الإسماعيلي المصري، وفضّل عدم التجديد لموسم إضافي عقب اتفاق بين الطرفين.

ورغم امتلاك النجم العراقي همام طارق عدة عروض من أندية الدوري الممتاز في بلاده، لكنه يبحث عن تجربة احترافية خارجية جديدة.

أما النجم علي عدنان، فيطمح إلى خوض تجربة جديدة مع بداية عام 2021، وقد يكون بنظام الإعارة قبل العودة إلى ناديه فانكوفر وايتكابس المشارك في الدوري الأميركي للمحترفين، الذي يرتبط معه بعقد لعامين ونصف.

وكان النجم علي عدنان قد صرح لوسائل إعلام عراقية بتلقيه العديد من العروض الأوروبية والخليجية، ولا تزال قيد الدراسة، قبل تحديد وجهته المقبلة مع الفريق الذي سيدافع عن ألوانه في المستقبل.

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