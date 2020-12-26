ديالى.. مفارز امنية” جوالة” لايقاف حمى مضابات اسعار المواد الغذائية

2020/12/26 | 13:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاكد مسؤول حكومي في ديالى، السبت، بدء نشر مفارز امنية جوالة في اسواق المحافظة لايقاف حمى مضاربات اسعار المواد الغذائية.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” اسعار المواد الغذائية الاساسية في اسواق بعقوبة وبقية مدن ديالى ارتفعت خلال الساعات 72 الماضية من 10-15% وهي في ارتفاع مستمر ما اثار قلق شعبي خاصة وان معدلات الفقر في بعقوبة تزيد عن 35% وهي عالية جدا”.واضاف الحيالي،انه” بناءا على كتاب رسمي من وزارة الداخلية بدات مفارز امنية مشتركة جوالة تسير في اسواق بعقوبة وبقية مدن ديالى وخاصة اسواق الجملة من اجل الحد م حمى المضاربات باسعار المواد الغذائية خاصة في ظل محاولات البعض استغلال الازمة الراهنة عقب ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار لرفع الاسعار بشكل مبالغ بها لجني المزيد من الارباح دون الاكتراث لوضع الفقراء والبسطاء”.واشار قاممقام قضاء بعقوبة الى ان” السيطرة على الاسعار صعب جدا لان 80% من المواد بالاساس مستوردة وليس هناك اي جهة حكومية تقوم بتوريد المواد والاغذية باسعار مدعومة لافتا الى ضرورة ان يكون للحكومة خطة عاجلة للسيطرة على الاسعار التي لن تتوقف عند حد معين بل سترتفع اكثر خاصة مع وجود المضاربات والشائعات التي سيدفع ثمنها الفقراء والبسطاء والطبقة الوسطى ثمنها في نهاية المطاف”.وتشهد اسواق ديالى ارتفاعا ملحوظا في اسعار المواد الغذائية منذ 3 ايام مع ارتفاع اسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي”.انتهى 25 ف

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