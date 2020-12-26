وزير الصحة الروسي: لقاح “سبوتنيك” آمن للمسنين

2020/12/26 | 13:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، ان لقاح سبوتنيك آمن للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم أكثر من ستين عاما.

وأوضح موراشكو في تصريح ان وزارة الصحة أصدرت موافقتها على استخدام اللقاح لتلك الفئة العمرية، بعد ان أثبت اللقاح أنه آمن عند استخدامه، وهو ما يجعل التطعيم به ممكنا للأعمار التي تزيد على ثمانية عشر عاما وللمسنين الذين تبلغ أعمارهم أكثر من ستين عاما، تمهيدا لشمولهم بحملات التلقيح التي بدأت مطلع الشهر الجاري.

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