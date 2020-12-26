2020/12/26 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز رجل أميركي بجائزة اليانصيب التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار بعد فترة قصيرة من وفاة والده وخسارة وظيفته بسبب كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقد والده وخسر وظيفته بسبب كورونا.. أميركي يفوز بـ 250 ألف دولار في اليانصيب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقد والده وخسر وظيفته بسبب كورونا.. أميركي يفوز بـ 250 ألف دولار في اليانصيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).