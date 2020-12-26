2020/12/26 | 13:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرأى أثيل النجيفي القيادي في الجبهة العراقية، التي يتزعمها شقيقه أسامة النجيفي يوم السبت ان الزيارة الاخيرة التي اجراها قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني اسماعيل قاآني منحت الضوء الاخضر للحكومة العراقية لضرب “الميليشيات المنفلتة” التي لا تخضع لأوامر طهران.وقال النجيفي في تصريح مكتوب نشره على منصات التواصل الاجتماعي اليوم، إن “زيارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي: زيارة قاآني الاخيرة لبغداد منحت فرصة لن تتكرر للحكومة العراقية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجيفي: زيارة قاآني الاخيرة لبغداد منحت فرصة لن تتكرر للحكومة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).