2020/12/26 | 13:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير عام جمارك منفذ باشماق في مدينة مريوان الحدودية الإيرانية، فريد حق بناه، استئناف عبور المسافرين عبر اقليم كردستان العراق من خلال المنفذ الحدودي إلى إيران اعتبارا من اليوم السبت ووفقا للبروتوكولات الصحية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” وتابعته قناة (7SKY) الفضائية عن حق بناه قوله إن “دخول المسافرين من كلا الجانبين، مُنع قبل يومين من أجل السيطرة على فايروس كورونا المتحور الجديد”.

وأضاف أن “وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، سمحت اليوم بفتح منفذ باشماق الحدودي أمام عبور المسافرين الى إيران اعتبارا من اليوم السبت وفقا للبروتوكولات الصحية السابقة”.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق، إغلاق الحدود والمنافذ البرية أمام المسافرين باستثناء بعض الحالات الطارئة، بعد تفشي فايروس كورونا المتحور، وخوفاً من دخوله إلى البلاد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد غلق منافذ الجنوب ..



كردستان تسمح للمسافرين بالعبور الى ايران 7 SKY TV.

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