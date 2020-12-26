العلماء يكتشفون كيف تساعدنا العواطف والقيم في التوليف الإدراكي

2020/12/26 | 13:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قام علماء من جامعة موسكو الحكومية للطب النفسي والتربوي، مع زملائهم البريطانيين، بإجراء دراسة بحثية علمية أكاديمية تشرح التوليف الإدراكي من خلال مقارنة الاستجابات التي تثيرها المحفزات البصرية.تمت دراسة دور التقييمات العاطفية في عملية الإدراك البصري من قبل علماء من جامعة موسكو الحكومية للطب النفسي والتربوي (MGPPU) مع زملائهم البريطانيين، ونشرت الدراسة البحثية في مجلة “NeuroImage”.وأكد مؤلفي الدراسة البحثية أنه: “مع الإدراك البصري، يتعين على الدماغ باستمرار حل عدد من المشاكل التي تسببها حقيقة أن البيانات من المستقبلات ليست كافية لتحديد ما يتعامل معه الشخص بالضبط بشكل لا لبس فيه.وترتبط مثل هذه المشكلات بحل المشكلات العكسية، […]

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