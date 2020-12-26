الرشيد “يغلق باب” الايداع والسحب من المصرف

2020/12/26 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن مصرف الرشيد، إيقاف عمليات السحب والإيداع لحسابات التوفير ولغاية 3 كانون الثاني/يناير؛ وذلك لانتهاء السنة المالية ولأغراض التطبيق فقط.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان،أن “الإيقاف يشمل حسابات التوفير فقط ولأغراض تطبيق الحسابات”، مشيرًا إلى أنه “تم توجيه فروع المصرف التعامل مع حالات السحب الاضطرارية خلال الفترة المذكورة بالمرونة المناسبة”.

وأضاف أن “هذا الإجراء معمول به نهاية كل عام مع استمرار العمل بالحسابات الأخرى”.

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