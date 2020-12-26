بوكيتينو يعتزم ضم ميسي إلى باريس سان جيرمان

2020/12/26 | 13:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن اقتراب ماوريسيو بوكيتينو من تولي تدريب فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، يمهد طريق النادي الفرنسي نحو صفقة من العيار الثقيل، قد تكون هي الأبرز خلال القرن الجاري.

واوضحت صحيفة "لو باريزيان" في تقرير لها أنَّ ارتباط اسم بوكيتينو بباريس، يربط النادي بإبرام صفقتين، هما الدنماركي كريستيان إيريكسن لاعب وسط إنتر ميلان الايطالي، الذي يبحث عن فريق آخر، وكذلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينوي الرحيل عن برشلونة الاسباني بنهاية عقده هذا الموسم.

وكان ميسي يفضل تعاقد ناديه مع بوكيتينو مدرباً للفريق، خاصة مع تزكية ليو أسماء بعض المدربين في وقت سابق، مثل مواطنه تاتا مارتينو.

الصحيفة وصفت اهتمام النادي الفرنسي بضم ليونيل بأنه "سر مكشوف"، يشغل بال مسؤولي سان جيرمان من العاصمة الفرنسية لملاك النادي في الدوحة، وكلهم أمل في استغلال هذه الفرصة التاريخية لضم اللاعب، بخلاف تحقيق حلم نجم الفريق، نيمار، الذي صرح برغبته في اللعب مجدداً بجوار ميسي.

ولفتت "لو باريزيان" إلى أن ما يعزز هذا الاتجاه هو أن ميسي ومواطنه بوكيتينو، استهلا مسيرتهما مع ناد واحد، هو نيويلز أولد بويز الأرجنتيني.

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