قوباد طالباني يعزي برحيل الفنان آري بابان

2020/12/26 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان يوم السبت، برقية تعزية برحيل الفنان التشكيلي آري بابان، فيما يأتي نص البرقية:

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة الفنان التشكيلي آري بابان، نعرب عن تعازينا الحارة الى ذويه وعائلته المناضلة ونشاركهم الاحزان.

ان الراحل كان نموذجا مخلصا لعمله وقوميته، تبقى نتاجاته وذكراه خالدة ابدا، تغمده الله في فسيح جناته والهم الجميع الصبر والسلوان.

PUKmedia ترجمة

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