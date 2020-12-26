الأمن الروسي يحبط مخططا لداعش

2020/12/26 | 13:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي واعتقال عناصر لتنظيم "داعش" في مدينة محج قلعة، مركز جمهورية داغستان الواقعة بجنوب روسيا.

وأكدت هيئة الأمن أنها بالتعاون مع وزارة الداخلية اعتقلت أمس 4 أشخاص تابعين لخلية "داعشية" كانوا يخططون لتدبير تفجير أمام مبنى إداري لأجهزة الأمن وشن هجوم على أفراد الشرطة.

وأشارت الهيئة إلى أنها عثرت في مخبأ سري للمعتقلين على أسلحة وذخيرة وعبوة ناسفة، بالإضافة إلى مراسلات مع قيادات لـ"داعش" خارج البلاد تم العثور عليها في هواتفهم.

وذكرت الهيئة أنها لا تستطيع الكشف عن اسماء الموقوفين في المرحلة الحالية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة.

PUKmedia / عن روسيا اليوم

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