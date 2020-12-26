2020/12/26 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- متابعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: كثفنا الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ ولا يوجد ما يهدد بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نقلاً عن الوكالة الرسمية ’’واع’’:
العمليات المشتركة: بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها
العمليات المشتركة: كثفنا الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ
العمليات: القطاعات الأمنية قادرة على ضبط الوضع الأمني من أي تدهور
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات المشتركة: كثفنا الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ ولا يوجد ما يهدد بغداد - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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