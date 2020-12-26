العمليات المشتركة: كثفنا الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ ولا يوجد ما يهدد بغداد - عاجل

2020/12/26 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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نقلاً عن الوكالة الرسمية ’’واع’’:

العمليات المشتركة: بغداد آمنة ولا يوجد أي تهديد لها

العمليات المشتركة: كثفنا الجهد الاستخباري لملاحقة مطلقي الصواريخ

العمليات: القطاعات الأمنية قادرة على ضبط الوضع الأمني من أي تدهور

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