مقتل وإصابة أربعة عناصر من الشرطة بثلاثة تفجيرات في العاصمة الافغانية

2020/12/26 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الأفانية، السبت (26 كانون الأول 2020)، مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة اثنين آخرين بجروح جراء انفجار ثلاث قنابل بشكل منفصل وسط العاصمة كابل.

وقال المتحدث باسم الشرطة، فردوس فرامارز، إن "شرطيين قتلا عندما انفجرت قنبلة تم لصقها بشاحنتهما في أحد أحياء العاصمة الأفانية".

وأشار إلى "إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي بغرب كابل"، لافتا إلى "حدوث انفجار ثالث في المدينة، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا".

ووقعت أعمال عنف مشابهة وقعت في كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى خلال الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات، وضربات صاروخية، وعمليات قتل.

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