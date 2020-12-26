قائد عمليات الانبار يعلن عن فتح منفذ جديد لدخول الانبار

2020/12/26 | 13:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام عن فتح منفذ جديد لدخول الانبار .قال الغنام في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " انه من اجل تذليل كل العقبات وتسهيل حركة ابناء المحافظة وكل من يرغب بزيارة الانبار ودعما لحركة الاعمار التي تشهدها المحافظة وللفلاحين في ناحية الخيرات والكرمة اصدرنا اوامرنا بفتح سيطرة ٣٠ ذراع دجلة امام حركة العجلات كافة ولجميع البضائع ولكل الراغبين بدخول الانبار ".واشار الى ان هذا الاجراء سيختصر الطريق والوقت بعد ان يخضع الجميع للتفتيش ويستثنى من ذلك البضائع التي تتطلب موافقة العمليات المشتركة يكون دخولها حصرا من سيطرة الصقور وسيكون يوم غدا المصادف ١٢/٢٧ موعدا لتنفيذ هذا القرار"./انتهى9

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